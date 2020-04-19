Выехавшую на газон Гражданского проспекта белую иномарку увез эвакуатор

Водитель иномарки вылетел на газон между Гражданским и Северным проспектом. Лихач не рассчитал скорость, подъезжая к круговому движению.

Все произошло сегодня ночью, 19 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

К месту аварии прибыл эвакуатор и правоохранители. Очевидцы предполагают, что водитель белой иномарки должен был повернуть согласно дорожной разметке, но не рассчитал скорость, в результате чего вылетел на газон.

Собравшийся транспорт вынуждает остальных ночных автомобилистов немного подождать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе города водитель за рулем иномарки снес забор и светофор. Лихач пытался оторваться от погони, но попал в ДТП. По словам очевидцев, водитель двигался со скоростью около 200 километров в час.