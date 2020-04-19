«Летел 200»: в Приморском районе уходящая от погони Honda влетела в светофор

&#171;Летел 200&#187;: в Приморском районе уходящая от погони Honda влетела в светофор
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга среди ночи водитель за рулем иномарки снес забор и светофор.

Все произошло в ночь на воскресенье, 19 апреля, на пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель, управляя авто марки Honda, пытался уехать от сотрудников ДПС на очень высокой скорости, затем не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Они также отметили, что лихач не пострадал.

Судя по опубликованным фото, за Honda гнались три машины правоохранителей.

«Передо мной пролетел, снес забор и убрался в столб. Подскочили три патрульных авто. Жесть. Летел он 200 не меньше», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге иномарка сбила пожилую женщину.

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