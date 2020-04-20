Ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса

Ученые объявили об обнаружении первой значительной мутации коронавируса, которая может привести к проблемам с разработкой вакцины

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Группа исследователей из Австралии и Тайвани изучили базу данных о полногеномных записях, где собраны 106 образцов возбудителя COVID-19 со всего мира.

Как сообщается на сайте препринтов bioRxiv, где опубликованы предварительные результаты исследования, мутация была обнаружена в образце, взятом у пациента в Индии, который заболел в Ухане. Она сделала патоген менее опасным для человека.

Ученые также выяснили, что по сравнению с вирусом SARS, вызвавшем вспышку атипичной пневмонии, новый коронавирус мутирует медленнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда человек с коронавирусной инфекцией наиболее заразен. Специалисты брали биологический материал из носа и горла участников исследования.