Ученые выяснили, когда человек с коронавирусом наиболее заразен

Результаты исследование подтвердили необходимость соблюдения самоизоляции.

Все дело в том, что наибольшую опасность зараженный представляет даже, когда еще не осознает, что болен. Симптомы проявляются через несколько дней после пика активности патогена, способного при контакте со здоровыми людьми, их заразить. Такая передача вируса происходит в 44% случаев. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Специалисты брали биологический материал из носа и горла участников исследования. У 94 больных брали мазки в течение 32 дней после выявления характерной симптоматики.

Максимально активным вирус был в первый день. Ученые считают, что, попадая в организм, патоген начинает активно вырабатываться до момента, когда иммунитет начинает активную борьбу.

Если брать конкретные цифры, то больной начинает быть заразным за 2,3 дня до проявления симптомов. Наибольшей активности вирус достигает в организме за 0,7 дня до выявления признаков заражения.

Именно поэтому так важно оставаться дома и использовать средства защиты. Люди, которые не носят маски, потому что считают, что их должны носить только заболевшие, могут и сами не подозревать, что являются опасными переносчиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что пик по коронавирусу еще впереди.