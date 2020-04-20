В Италии впервые снизилось число инфицированных коронавирусом

В Италии впервые снизилось число инфицированных коронавирусом
Число инфицированных снижается. Фото: pixabay

В Италии впервые с начала пандемии количество инфицированных коронавирусом стало снижаться.

По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, за сутки число зараженных новым вирусом стало меньше на 20 человек. В эту цифру не входят выздоровевшие и скончавшиеся.

Как сообщили РИА Новости, на данный момент в стране заражены 108 237 человек. Накануне, 19 апреля, по информации службы гражданской обороны, в Италии было подтверждено 486 новых случаев заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили первую значительную мутацию коронавируса. По словам исследователей, она может привести к проблемам с разработкой вакцины. Мутация была обнаружена в образце, взятом у пациента в Индии, который был заражен новым вирусом в Ухане.

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