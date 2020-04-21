Отделения «Почты России» в Петербурге перешли на работу по особому графику

Отделения «Почты России» в Северной столице перешли на пятидневный график: с понедельника по пятницу филиалы работают с 10 до 19 часов, а на выходные — закрываются.

Об этом в понедельник, 20 апреля, напоминают в пресс-службе городской администрации. Круглосуточный режим работы остался только у почтового отделения на Невском проспекте, 87. При этом услуги на «Почте России» оказываются в прежнем объеме, внутри филиалов присутствует дистанционная разметка и дважды день проводится дезинфекция.

Кроме того, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Доставка почты на дом продолжается в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге начали производить единовременные выплаты к Дню Победы ветеранам, а также вдовам и вдовцам участников ВОВ и людям, родившимся в период войны.