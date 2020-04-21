В Петербурге среди детей, зараженных коронавирусом, не выявлено тяжелых случаев

В Петербурге среди детей, зараженных коронавирусом, не выявлено тяжелых случаев
Тем не менее, взрослым следует быть предельно внимательным к детям с ослабленным иммунитетом. Фото: Baltphoto

К счастью, опыт лечения коронавирусной инфекции у детей в Петербурге показывает, что они переносят болезнь легче взрослых.

Об этом руководитель ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Юрий Лобзин заявил на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в северной столице в понедельник, 20 апреля. По словам медика, в 9 из 10 случаев заболевание проходит бессимптомно либо в легкой форме.

Начиная с 1 марта, в Санкт-Петербурге поставили диагноз «коронавирус» 38 детям. Из них пятеро находившихся в медучреждениях успешно выписаны из больниц. Случаев тяжелой формы COVID-19 у детей не выявлено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международная группа специалистов, куда входят ученые из СПбГУ, разрабатывает возможность «блокировки» коронавируса. Их исследование может помочь в создании препаратов от COVID-19.

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