Российские туристы поселились в пещере Таиланда после изгнания из отеля

В Таиланде правоохранители нашли в пещере двух туристов из России, которые жили там после ограбления и изгнания из отеля.

Как сообщает местное издание Chiang Rai Times, пара рассказала полиции, что они прилетели отдохнуть в курортную провинцию Краби два месяца назад и не смогли вернуться на родину из-за прекращения авиасообщения. В марте на них напали неизвестные и похитили их личные вещи, а месяцем позже их выселили из отеля, который закрылся из-за коронавируса.

Россияне не знали куда обратиться за помощью и решили проблему с жильем, разбив палатку в пещере на заливе Тонсаи.

Обнаружив их в пещере, полиция отправила их проверяться на коронавирус в частной клинике. Результаты тестов оказались отрицательными. После этого туристов поселили в отель в Краби, отведенный для иностранцев, которые не смогли выехать из страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян вернули на родину из Индии, Японии и Таиланда на выходных.