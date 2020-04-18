Россиян вернут на родину из Индии, Японии и Таиланда на выходных

Россиян вернут на родину из Индии, Японии и Таиланда на выходных
Самолеты возвращают россиян на родину. Фото: unsplash.com

На этих выходных, 18 и 19 апреля, российские авиакомпании вернут домой граждан РФ, находящихся в Индии, Японии и Таиланде.

Как сообщили в Росавиации, ведомство сформировало предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля.

Так, 18 апреля авиакомпания «Россия» вылетит из Гоа (Индия) в Москву с 450 россиянами на борту. Авиаперевозчик «Сибирь» совершит два рейса из таиландского Бангкока 18 и 19 апреля. Во Владивосток и Новосибирск вернутся около 400 человек.

Также 18 апреля 230 человек вылетят из Бангкока в Екатеринбург на самолете «Уральских авиалиний». Россиян также планируют вывезти из Токио (Япония), Камрани (Вьетнам), Катманду (Непал), Янгона (Мьянма) и Джидды (Саудовская Аравия).

Вся информация о вывозных рейсах размещена на сайте Росавиации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» больше не продает билеты за рубеж.

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