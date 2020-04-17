«Аэрофлот» больше не продает билеты за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила продажу билетов на международные рейсы. На сайте ближайшие билеты можно купить на август.

Как сообщают «Известия», перевозчик решил приостановить продажу билетов, пока не будет ясна ситуация с возобновлением международного авиасообщения. В пресс-службе компании заявили, что решение было принято для того, чтобы разгрузить контакт-центр и офисы продаж «Аэрофлота», поскольку клиенты продолжают переносить отмененные брони на другие числа.

В «Аэрофлоте» добавили, что перелеты могут возобновить и раньше августа, если на это дадут разрешение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов. В Северную столицу теперь совершается от 3 до 8 рейсов ежедневно, в зависимости от дня недели (раньше рейсов было 70 в неделю, а до пандемии и вовсе 140).