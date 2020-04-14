«Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов

До первого сокращения полетов в Краснодар из Москвы выполнялось 49 рейсов в неделю, после сокращения - 18. Фото: pixabay.com

До первого сокращения полетов в Краснодар из Москвы выполнялось 49 рейсов в неделю, после сокращения - 18. Фото: pixabay.com

Национальный перевозчик повторно пересмотрел расписание перелетов внутри страны, поскольку авиасообщение сейчас не пользуется популярностью

В связи с пандемией коронавируса и всеобщим режимом самоизоляции, спрос на авиабилеты, как и другие виды транспорта, значительно снизился. Это побудило «Аэрофлот» снова сократить количество внутренних рейсов. В частности, изменения коснулись самолетов, летающих из столицы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Екатеринбург.

В Северную столицу теперь совершается от 3 до 8 рейсов ежедневно, в зависимости от дня недели (раньше рейсов было 70 в неделю, а до пандемии и вовсе 140). Аналогичная ситуация с Екатеринбургом, вместо трех раз в день «Аэрофлот» вылетает туда 2 раза. В Сочи сейчас летает 32 рейса в неделю, то есть 4-7 рейсов ежедневно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борт «Аэрофлота» доставил в Петербург застрявших в Мадриде российских туристов.