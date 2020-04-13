В Пулково приземлился самолет из Мадрида

В Пулково приземлился самолет из Мадрида
Самолет доставил россиян домой. Фото: pixabay.com

На борту находились 20 петербуржцев, которым предстоит отсидеть две недели в режиме самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково приземлился борт из Мадрида, на борту которого находятся 20 россиян. Им предстоит сдать тесты на коронавирус, а также соблюдать карантин на протяжении двух недель – в противном случае их могут оштрафовать. Весь багаж путешественников подлежит дезинфекции, а до дома граждан доставят на специальных автобусах, чтобы они ни с кем лишний раз не контактировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы сообщили о бомбе на борту самолета Петербург — Екатеринбург. Сразу после посадки в екатеринбургской воздушной гавани, самолет начали обследовать взрывотехники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус Мадрид пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге упал индекс самоизоляции
Петербургским семьям помогут во время эпидемии коронавируса
В Петербурге до конца месяца запретили пользоваться услугами каршеринга
Петербургский оборонный завод может стать банкротом
Петербург и Ленобласть не закроют свои границы друг от друга
В Ленобласти в лесу обнаружили потерявшегося подростка
У сотрудников ЛАЭС не обнаружили коронавирус
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса