В Пулково приземлился самолет из Мадрида

На борту находились 20 петербуржцев, которым предстоит отсидеть две недели в режиме самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково приземлился борт из Мадрида, на борту которого находятся 20 россиян. Им предстоит сдать тесты на коронавирус, а также соблюдать карантин на протяжении двух недель – в противном случае их могут оштрафовать. Весь багаж путешественников подлежит дезинфекции, а до дома граждан доставят на специальных автобусах, чтобы они ни с кем лишний раз не контактировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы сообщили о бомбе на борту самолета Петербург — Екатеринбург. Сразу после посадки в екатеринбургской воздушной гавани, самолет начали обследовать взрывотехники.