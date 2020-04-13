Анонимы сообщили о бомбе на борту самолета Петербург — Екатеринбург

Анонимы сообщили о бомбе на борту самолета Петербург &#8212; Екатеринбург
Самолет сел в штатном режиме. Фото: unsplash

Накануне вечером, 12 апреля, вылетевший из Петербурга самолет авиакомпании «Россия» приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Как сообщает издание E1.RU, ссылаясь на источник в правоохранительные органы, анонимы сообщили в спецслужбы о наличии взрывного устройства на борту самолета. Изначально посадка лайнера должна была произойти в 20:55, однако самолет приземлился на десять минут позже.

Сразу после посадки в екатеринбургской воздушной гавани, самолет начали обследовать взрывотехники. Пресс-служба Кольцово отказалась комментировать ситуацию. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шереметьево поступило сообщение о «заминировании» трех самолетов, один летел в Петербург.

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