В Шереметьево поступило сообщение о «заминировании» трех самолетов, один летел в Петербург

В Шереметьево поступило сообщение о &#171;заминировании&#187; трех самолетов, один летел в Петербург
Самолеты успешно приземлились. Фото: pixabay

На почту московского аэропорта Шереметьево поступило электронное сообщение о «минировании» трех самолетов.

Как сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, речь в анонимных письмах шла о рейсах, которые следовали из Москвы в Пермь и Петербург. Третий же наоборот, летел в столицу из Красноярска.

Известно, что ранее рейс в Пермь и Петербург уже успешно совершили посадку. При этом рейс из Красноярска все еще находится в воздухе. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что уведомления от неизвестных об угрозе взрывов поступают ежедневно с 3 марта. За это время уже были «заминированы» порядка 100 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы убедили петербуржца выплатить 100 тыс. рублей за незаконное пересечение границы.

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