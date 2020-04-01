Судебные приставы убедили петербуржца выплатить 100 тысяч за пересечение границы

Судебные приставы убедили петербуржца выплатить 100 тысяч за пересечение границы
Судебные приставы убедили мужчину оплатить штраф. Фото: Baltphoto

В Приморском районе петербуржец заплатил штраф за незаконное пересечение границы. Сделать это его убедили судебные приставы.

Так, горожанин получил уведомление о штрафе и должен был ежемесячно выплачивать его в размере 4 тыс. рублей. Но делать он это не спешил, после чего его дело было передано в Западный отдел судебных приставов. Они должны были принудительно заставить должника оплатить штраф.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов города, мужчина должен был заплатить 100 тысяч рублей.

Петербуржцу разъяснили, что в случае, если он не оплатит штраф, то его наказание будет изменено на более суровое. После этого, мужчина в кратчайшие сроки оплатил всю сумму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор обязал россиян держаться в метре друг от друга.

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