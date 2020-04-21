Финляндия призвала ФСБ открыть доступ к архивам по Второй мировой войне

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам времен Второй Мировой войны после того, как в России опубликовали рассекреченные материалы о финских концлагерях.
Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление финского МИД. Ранее издание опубликовало рассекреченные ФСБ и переданные в Национальный архив Карелии свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных граждан СССР. После этого в Следственном комитет РФ организовали проверку по факту преступлений финских граждан в Карелии в годы Второй мировой войны.
«Это не новая проблема, ни для Финляндии, ни для России. Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны.», — говорится в заявлении финского ведомства.
Министерство также заявило, что судебные вопросы о войне между Финляндией и СССР были решены в Парижском мирном договоре 1947 года.
В МИД Финляндии заявили, что власти требуют предоставить доступ ко всем материалам архива для исследователей и тех, кто может помочь общей дискуссии по этому вопросу.
В ведомстве уверены, что вопросы по интерпретации исторических событий должны решать с привлечением исследователей и ученых.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин показал лидерам стран СНГ архивные документы о Второй мировой войне.