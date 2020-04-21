Похититель кабеля, оставивший парадную на Руднева без света, попал под суд

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит дело о краже кабеля в подвале одного из домов по улице Руднева. Перед судом предстанет 42-летний мужчина.

Как полагает следствие, в декабре 2019 года мужчина заметил, что подвал парадной оборудован дверью из прутьев. Проникнуть внутрь не составило усилий. Оказавшись в подвале, мужчина ножом перерезал кабель длиной порядка 250 метров и забрал его с собой.

«Оставив целый подъезд без электричества, злоумышленник кабель сдал, получив взамен небольшую сумму», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ущерб коммунальщикам оценили более чем в 30 тыс. рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в помещение». Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено. Материалы дела направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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