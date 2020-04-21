В Петербурге в 2020 году введут в эксплуатацию 36 социальных объектов

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, город не прекращает развиваться и реализовывать поставленные задачи.

Накануне, губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещания с членами городской власти. Встреча прошла в формате видеосвязи.

В ходе рабочих переговоров шла речь о государственной программе «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Затронули как уже выполненные планы, так и намеченные на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в 2020 будет построено 36 социальных учреждений. Из них 12 городу передадут в собственность застройщики ( 8 детских садов, 2 школы и 2 медицинских организации). Строительство остальных 24 объектов будет реализовано в рамках государственных контрактов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за год в два раза уменьшились очереди в детские сады.