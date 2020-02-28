В Петербурге за год в два раза уменьшились очереди в детские сады

Отправить своего ребенка в сад теперь станет проще. Фото: pixabay

Отправить своего ребенка в сад теперь станет проще. Фото: pixabay

Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в программе «Новый взгляд».

Благодаря выделенным бюджетным средствам выкуплено большое количество социальных учреждений — детские сады, школы. С помощью сумму в 10,6 млрд рублей, в 2019 году смогло открыться 72 здания важного назначения. Из них 44 — детские сады, 12 — школы, 16 — различные медицинские учреждения.

В результате этого, очередь в детские сады смогли существенно сократить. Речь идет о группах для детей от одного года до трех.

Также, в планах Смольного, выйти к 2023 году на нормативные показатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начнут активно строить социальные объекты. С помощью жителей удалось определить, что необходимо построить в ближайшее время. К 1 сентября будут открыты 3 школы. А к 2023 году появятся и другие важные объекты.