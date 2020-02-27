В Ленобласти начнут активно строить социальные объекты

Во Всеволожском районе активно идут работы по улучшению качества жизнь местных жителей.

Сегодня, 27 февраля состоялось заседание совета новостроек. Активно строятся объекты социального значения, которые появляются и вводятся в эксплуатацию вместе с новыми домами. Об этом сообщил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С помощью жителей и их инициативными групп было установлено, какие из социальных объектов будут построены в скором времени. Таким, образом, к 1 сентября распахнут свои двери три новые школы на границе Бугров и Мурино.

На настоящий момент проектируются или отстраиваются десятки объектов важного назначения. Также, будет рассмотрено строительство ещё одного детского сада. В Мурино и Кудрово к 2023 году постоят поликлиники, полицию и пожарное депо.

Обсуждали и возможность организации паркингов и вопросы транспорта

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отреагировал на критику со стороны муниципальных депутатов.