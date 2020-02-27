В Ленобласти начнут активно строить социальные объекты

В Ленобласти начнут активно строить социальные объекты
Фото: lenobl.ru

Во Всеволожском районе активно идут работы по улучшению качества жизнь местных жителей.

Сегодня, 27 февраля состоялось заседание совета новостроек. Активно строятся объекты социального значения, которые появляются и вводятся в эксплуатацию вместе с новыми домами. Об этом сообщил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С помощью жителей и их инициативными групп было установлено, какие из социальных объектов будут построены в скором времени. Таким, образом, к 1 сентября распахнут свои двери три новые школы на границе Бугров и Мурино.

На настоящий момент проектируются или отстраиваются десятки объектов важного назначения. Также, будет рассмотрено строительство ещё одного детского сада. В Мурино и Кудрово к 2023 году постоят поликлиники, полицию и пожарное депо.

Обсуждали и возможность организации паркингов и вопросы транспорта

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отреагировал на критику со стороны муниципальных депутатов.

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К 1 сентября на границе Мурино и Бугров откроются три школы
В Ленобласти начнут активно строить социальные объекты