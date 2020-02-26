Дрозденко отреагировал на критику со стороны муниципальных депутатов

Дрозденко отреагировал на критику со стороны муниципальных депутатов
"Чем больше помогаем, тем больше претензий", – заявил Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти во время обсуждения тарифов на вывоз мусора обратился к муниципалам с ответом на их многочисленные претензии.

Александр Дрозденко объяснил, что в последнее время представители муниципальных властей часто выступают с критикой правительства региона. «Местная власть слишком много на себя берет», — возмутился глава Ленинградской области. Он подчеркнул, что региональное правительство и так делает все максимально возможное для муниципалов.

К примеру, из областного бюджета для местных властей в течение последних 7 лет удалось освободить 38 млрд рублей. Кроме того, региональное правительство взяло на себя большинство обязательств, заметил Дрозденко. Губернатор отметил бездействие муниципалов и заявил, что для главы одного из районов области это может стать причиной отставки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Дрозденко рассказал о впечатления Марата Хуснуллина от посещении Ленобласти.

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