Дрозденко рассказал, понравилось ли Хуснуллину Ленобласть

Дрозденко рассказал, понравилось ли Хуснуллину Ленобласть
Дрозденко поделился снимком после рабочей встречи. Фото: Instagram

Зампредседателя правительства РФ посетил регион и остался доволен приемом.

Об этом стало известно 21 февраля. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он поделился фотографией, на которой запечатлен Марат Хуснуллин. Глава региона отметил, что власти хотят расширить программы «Стимул» на инфраструктуру новостроек, дороги и инженерные сети. Хуснуллин остался доволен тем, как развивается жилищное строительство в Ленинградской области. Он также отметил эффективность местной администрации в борьбе с долгостроями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят весной.

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александр дрозденко ленинградская область
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Дрозденко рассказал, понравилось ли Хуснуллину Ленобласть
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