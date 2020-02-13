В Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят весной

В Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят весной
В Ленобласти назвали долгострои, завершение которых подтвердят в марте-апреле. Фото: Ba;tphoto/Михаил Киреев

В Ленинградской области Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства сформировал предварительный список объектов для подтверждения финансирования. В него вошли объекты четырех застройщиков.

Решение о выплате компенсаций или завершении объектов будет принято на ближайших двух заседаниях наблюдательного совета. Состоятся они в марте и апреле.

В перечень объектов вошли шесть домов ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в дереве Янино, дом вы Выборге на углу проспекта Ленина и Рыбного переулка застройщика «Проминвест», три дома «Мегаполис-Развитие» в поселке Поляны, а также два дома «Норманн-Запад» в деревне Порошкино.

В пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти подчеркнули, что скорость включения объектов в списки зависит от работы конкурсных управляющих, которые ответственны за предоставление необходимых документов в Фонд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти дольщики трех проблемных ЖК получат компенсации.

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