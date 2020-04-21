Больнице Святого Георгия передали 5 тысяч защитных костюмов

Средне-Невский судостроительный завод Санкт-Петербурга передал больнице Святого Георгия, которая начала прием больных с коронавирусной инфекцией, пять тысяч защитных костюмов.
Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. Он объяснил, что пандемия коронавируса застала врасплох мировую промышленность, в связи с чем повсеместно наблюдаются трудности с поставками необходимых средств защиты.
В такой сложной ситуации, отмечает Елин, необходимо действовать сообща, поэтому на помощь медикам пришли предприниматели. Отметим, что на данный момент в стационар больницы Святого Георгия ежедневно поступает около 150 пациентов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом в пяти районах.