Роспотребнадзор рассказал, в каких районах Ленобласти выявлен коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, в каких районах Ленобласти выявлен коронавирус
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В пяти районах Ленинградской области подтверждены новые случаи коронавируса. Общее число заболевших достигло 496.

Коронавирусную инфекцию выявили у еще 42 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Зараженных обнаружили во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском и Бокситогорском районах. В том числе, в Мурино, Кудрово, Сертолово, Выборге, Каменогорске, Запорожском, Пикалево и Малом Карлино.

Выздоровели 33 человека. Летальных исходов к 21 апреля в области не выявлено.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 тыс. 643 случая коронавируса. Общее число заболевших превысило 52 тыс. За весь период от коронавируса скончались 456 человек, выздоровели 3 тыс. 873. В мире количество заболевших превышает 2,4 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 127 новых случаев коронавируса.

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