Коронавирус в Петербурге 21 апреля: заразились 127 человек, умерли 3

В Петербурге зарегистрировано 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных к 21 апреля достигло 1 тыс. 973.

За последние сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии умерло 11 зараженных. Выздоровели 254 человека.

Тесты на наличие коронавируса за сутки сдали 7 тыс. 209 человек. На карантине остаются более 4 тыс. , из них 69 — в обсерваторе, 722 — на самоизоляции, 3 тыс. 295 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайского городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. С начала пандемии в мире заразилось более 2,4 млн человек. Лидируют по количеству случаев США, Испания, Италия, Франция и Германия.

В России зарегистрировано 52 тыс. 763 случая коронавируса, выздоровели 3 тыс. 873 человека, скончались 456.