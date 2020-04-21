К 21 апреля в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом

После пика в 6060 зараженных за сутки, показатели немного снизились. Фото: pixabay.com

После пика в 6060 зараженных за сутки, показатели немного снизились. Фото: pixabay.com

За последние сутки в России зарегистрировано 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны.

Большая часть, как обычно, приходится на Москву и область: 3083 и 718 инфицированных соответственно. В Петербурге — 127 пациентов с диагнозом COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что почти половина из новых случаев (45,5% человек) переносили заболевание бессимптомно.

Также выписано 427 успешно излечившихся пациента, число выздоровевших за весь период достигло 3873 человек. Кроме того, за сутки зафиксирован 51 летальный случай, теперь количество умерших от коронавируса за весь период — 456 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообписалащала, что за прошедший день от коронавируса в Северной столице скончалось три человека, в Москве за сутки зафиксировано 29 жертв COVID-19.