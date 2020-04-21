В Петербурге от коронавируса скончались три человека

В Петербурге от коронавируса скончались три человека
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За сутки в Петербурге зарегистрированы три новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции на территории России утром 21 апреля.

В стране за сутки скончался 51 человек, зараженный коронавирусом. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве — 29. В Ингушетии умерло четыре человека, в Петербурге и Чувашии — по три. Смерти также подтверждены в Дагестане, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Иркутской областях, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

Общее число погибших в стране достигло 456.

К 21 апреля в России зарегистрировано 5 тыс. 642 новых случаев заражения. С начала пандемии коронавирусом заразились 52 тыс. 763 человека в 85 регионах. Выздоровели 3 тыс. 873 пациента.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 127 новых случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тесты на коронавирус за день сдали 7 тыс. 209 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб смерть от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Петербурга заблокировала доступ к сайтам по продаже алкоголя
В Репино еще один пансионат переоборудовали под карантинный обсерватор
Еще 42 человека заразились коронавирусом в Ленобласти
К 21 апреля в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом
Строительство железнодорожной ВСМ между Петербургом и Москвой оценили в 1,7 ...
В Петербурге от коронавируса скончались три человека
Тысячи кубометров мусора собрали вдоль трасс в Ленобласти и Петербурге
Как в 2020 году будет проходить конкурс «Доверие потребителя»