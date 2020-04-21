Больше 7 тысяч человек за день проверили на коронавирус в Петербурге

За последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали 7 тыс. 209 человек. Данные приведены по состоянию на утро 21 апреля.

Как сообщает Администрация Петербурге, на карантине все еще остаются 4 тыс. 86 человек. Из них 69 находятся в обсерваторе, 722 — на самоизоляции, 3 тыс. 295 — контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122 поступило 2 тыс. 346 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 832 обращения.

О своем возвращении из-за границы в России сообщили 17 человек.

Помощь горожанам оказывают 2 тыс. 333 волонтера, еще более 1,1 тыс. ждут аккредитации. В рамках акции #мывместе выполнено 8 тыс. 835 заявки. Все волонтеры обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России с начала пандемии провели более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.