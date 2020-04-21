В России провели более 2,14 млн тестов на коронавирус

В России провели более 2,14 млн тестов на коронавирус
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В России по данным на 21 апреля проведено более 2,14 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Данные предоставлены Роспотребнадзором. По информации ведомства, за сутки в стране проведено 89,2 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в России остаются 139,5 тыс. человек. С начала пандемии в стране подтверждено более 47 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 3,4 тыс. человек, скончались 405 (данные на утро 20 апреля).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство обороны РФ подтвердило обнаружение коронавируса у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге. Заражены около 60 человек. Первыми заболевшими, по данным ведомства, были курсанты иностранного факультета. Все зараженные изолированы.

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