У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге подтвердился коронавирус

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге подтвердился коронавирус
Пробы дали положительный результат. Фото: pixabay

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявлен коронавирус. Заражены около 60 курсантов.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Изначально наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции выявили у курсантов иностранного факультета, однако затем пробы еще 55 курсантов других факультетов дали положительный результат.

Как сообщила пресс-служб Минобороны России, состояние всех инфицированных нормальное. Заболевание протекает без симптомов. Курсантов изолировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог предупредил о повторном пике заболевания Covid-19 в Петербурге. Специалист объяснил, что все ОРЗ, к которым относится и новая болезнь, могут спустя 3–4 месяца эпидемии давать повторный пик. Это может произойти осенью.

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У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге подтвердился коронавирус
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