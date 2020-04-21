В Ленобласти несовершеннолетняя девушка погибла, принимая ванну

Причиной смерти мог стать удар током.

Трагедия произошла в Лужском районе Ленобласти днем, 20 апреля. Бездыханное тело 16-летней дочери в наполненной ванной обнаружила ее мать. Рядом с ней в воде плавала зарядка от телефона.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция приехала на вызов и установила, что девушка пошла в ванну в 13:30. Позже, спустя час, мать решила зайти и проверить как она, но застала ужасающую картину.

Семья погибшей благополучная и нигде не состоит на учете. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сотрудники правоохранительных органов изъяли телефон, зарядку и личный компьютер девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина умер от удара током во сне, заряжая телефон в кровати. Иногда гаджеты могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит использовать их, когда они находятся на зарядке.