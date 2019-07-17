Мужчина умер от удара током во сне, заряжая телефон в кровати

В тайской провинции Чонбури Арон Йотиоя в возрасте 21 года поставил мобильный телефон на зарядку в кровати и лег спать.

Как сообщает издание Daily Mail, мужчина умер во сне от удара током. Спустя примерно шесть часов после момента наступления смерти его обнаружил старший брат. Покойный держал в руках гаджет, подключенный к сети питания, а в его ушах были наушники.

Отмечается, что на теле Арона Йотиоя присутствовали следы ожогов, а из паховой области текла кровь. Брат, обнаруживший погибшего, вызвал полицию и рассказал о случившемся родственникам.

Осмотрев тело погибшего, сотрудники полиции не заметили не нём следов насильственной смерти. Тело было отправлено на аутопсию.

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