Врач-реаниматолог Покровской больницы заразился коронавирусом

Врач-реаниматолог Сергей Саяпин сделал тест на коронавирус и получил положительные результаты. Он рассказал обо всем на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работающий в Покровской больнице врач опубликовал результаты анализов соцсети. Однако на снимке результатов указано имя «Сапин Сергей» (не Саяпин), при этом дата рождения совпадает с указанной на странице.

«Ну, что, господа-товарищи? Картинка складывается. Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит это и есть ковид», — пишет врач.

Ранее Саяпин обвинил главврача Покровской больницы в своем возможном заражении. По словам Саяпина, врач не обеспечила медперсонал средствами защиты для работы с зараженными. Оказалось, что медик делал искусственную вентиляцию легких пациенту, у которого позже выявили COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики рассказали о «катастрофической ситуации» в Покровской больнице.