Медики рассказали о «катострофической ситуации» в Покровской больнице

Сотрудники Покровской больницы написали обращение губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко. В письме они просят о помощи в связи с ситуацией в учреждении из-за коронавируса.

Текст обращения разместила в Facebook депутат МО «Гавань» Нэлли Вавилина, отметив, что ситуация в больнице складывается катастрофическая. Письмо ей отправил один из медиков.

«Час назад оно еще не было отправлено. Утром была 91 одна подпись, но они собирались делать больше. Где-то днем их было уже больше ста», — рассказала gazeta.spb.ru Нэлли Вавилина.

В письме медики обращают внимание на то, что в Покровскую больницу с 1 апреля госпитализируют только пациентов с внебольничной пневмонией. Причинами её могут быть как грипп и ОРВИ, так и новая коронавирусная инфекция. Из-за отсутствия экспресс-тестов у бригад Скорой в Покровской больнице зарегистрировано 27 случаев коронавируса среди пациентов и пять среди персонала.

«Выявление такого большого количества случаев новой коронавирусной инфекции подтверждает то, что Покровская больница фактически принимает пациентов с COVID-19 и должна функционировать по модели инфекционного стационара на основании приказа Минздрава», — отмечают медики.

Коллектив больницы просит перестроить больницу по модели инфекционного стационара. В том числе, организовать зонирование, создать санпропускники и обеспечить проведение кислорода.

Врачи также призывают отменить решение Роспотребнадзора о введении внутрибольничного карантина. Данная мера, по словам авторов письма, привела к резкому кадровому дефициту. На домашнем карантине находится большинство заведующих отделениями, в карантине почти весь штатный персонал приемного покоя, отделения реанимации и большинство отделений, который имеют возможность для кислородотерапии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Покровской больницы попросили о средствах защиты от коронавируса. Медики рассказали, что у них нет специальных костюмов, лекарств и оборудования.