Офтальмолог назвал самые опасные гаджеты во время самоизоляции

Самым вредным для здоровья в период самоизоляции является смартфон. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук Александр Ушников.

По словам офтальмолога, не менее опасен для зрения планшет, который родители так часто дают детям для того, чтобы обеспечить досуг. Еще один вредоносный гаджет в такое непростое время — ноутбук.

Как сообщает «Российская газета», специалист подчеркнул, что время пользования указанной техникой нужно дозировать, особенно если ребенок и так часами сидит за монитором в рамках дистанционного обучения.

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