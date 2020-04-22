Офтальмолог назвал самые опасные гаджеты во время самоизоляции

Офтальмолог назвал самые опасные гаджеты во время самоизоляции
Врач рекомендует дозировать время пользования гаджетами. Фото: pixabay

Самым вредным для здоровья в период самоизоляции является смартфон. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук Александр Ушников.

По словам офтальмолога, не менее опасен для зрения планшет, который родители так часто дают детям для того, чтобы обеспечить досуг. Еще один вредоносный гаджет в такое непростое время — ноутбук.

Как сообщает «Российская газета», специалист подчеркнул, что время пользования указанной техникой нужно дозировать, особенно если ребенок и так часами сидит за монитором в рамках дистанционного обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил о последствиях для сердца из-за новой инфекции Covid-19. Медик рассказал, что коронавирусная инфекция негативно влияет на состояние сердца. Пока что эксперты не могут сказать, каковы последствия, но они определенно есть.

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