Врач предупредил о последствиях для сердца из-за коронавируса

Врачи будут следить за состоянием организма пациентов после выздоровления. Фото: Pixabay

Врачи будут следить за состоянием организма пациентов после выздоровления. Фото: Pixabay

Инфекция отрицательно влияет на здоровье органа.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщает внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф. Он рассказал, что коронавирус негативно влияет на состояние сердца. Тем более, если пациент плохо перенес заболевания. Пока что эксперты не могут сказать, каковы последствия, но они определенно есть.

Бойцов убежден, что медики после окончания пандемии должны наблюдать за бывшими коронавирусными больными, чтобы отследить состояние внутренних органов.

Напоминаем, что по всему миру заразившихся более 2,35 миллионов человек, из них 160 тысяч – летальных исходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что настоятель Елоховского кафедрального собора скончался в Москве. Он стал жертвой коронавирусной инфекции. Причина смерти – тяжелая болезнь.