Настоятель Елоховского кафедрального собора скончался в Москве

Он стал жертвой коронавирусной инфекции. Причина смерти – тяжелая болезнь.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщается на официальном сайте РПЦ. В Москве умер протоиерей Агейкин в возрасте 48 лет. До этого он сдавал анализы и у него выявили коронавирус. Настоятель Елоховского кафедрального собора скончался после тяжелой болезни – она была вызвана осложнения от инфекции.

Напоминаем, что в России зарегистрировали более 52 тысяч случаев заражения, летальных исходов – более 400.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ рассказали об источнике коронавируса. Сотрудники организации считают, что он имеет животное происхождение. Они убеждены: коронавирус не был сконструирован в лаборатории или где-то еще.