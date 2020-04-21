ВОЗ рассказали об источнике коронавируса

Ситуация с коронавирусом может пойти на спад к лету. Фото: pixabay

Ситуация с коронавирусом может пойти на спад к лету. Фото: pixabay

Эксперты считают, что вирус животного происхождения – об этом свидетельствуют результаты исследования.

В ВОЗ объяснили, откуда появился коронавирус нового типа SARS-CoV-2, пишет Reuters.

Сотрудники организации считают, что он имеет животное происхождение. Они убеждены: коронавирус не был сконструирован в лаборатории или где-то еще. Пока что специалисты не могут сказать, как именно инфекция перешагнула межвидовый барьер и начала передаваться от животного к человеку.

Напоминаем, что недавно в Америке сделали заявление о том, что коронавирус изобрели в лаборатории в Ухане. Китая эти подозрением отрицает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что определен нулевой пациент с коронавирусом в России. Коронавирус у него выявили 27 февраля. Диагноз, по словам Чучалина, был назначен достаточно быстро, что помогло оперативно назначить лечение и избежать фатальных последствий.