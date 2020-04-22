В Петербурге судят кассиршу из «О’Кея», совершившую хищение из-за нехватки денег на участок

Перед судом в Петербурге предстанет женщина, работавшая главным кассиром в ООО «О’Кей». Её обвиняют в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Как полагает следствие, женщина осенью 2017 года устроилась на работу в «О’Кей». В январе 2018 она вспомнила, что у неё есть сертификат на земельный участок, однако срок на него истекал. Чтобы получить деньги, ей сначала нужно было вложить свои, но накоплений у неё не было.

Женщина решила раздобыть деньги на работе. Злоумышленница имела доступ к сейфу, в котором хранилась выручка и вакуумные пакеты с разменными купюрами по 50 и 100 рублей.

«Каждую свою смену она делала в пакетах надрезы, вытаскивая определенную сумму, а потом не заметно заклеивала скотчем», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Поскольку инкассации в магазинах проводились лишь формально, долгое время никто ни о чем не подозревал. Так было до тех пор, пока одна из кассиров не заметила повреждения на упаковке с разменом. В этот же день была назначена полная инвентаризация, в ходе которой выявили недостачу в более чем 250 тыс. рублей.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге кассира одного из магазинов уличили в систематическом хищении денег из кассы. За две недели ей удалось присвоить почти 1,5 млн рублей.