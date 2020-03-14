Кассирша с поддельными документами в Петербурге похитила на работе 1,3 млн рублей

Сотрудница одного из петербургских супермаркетов в течение длительного времени систематически похищала деньги из кассы, а затем и вовсе исчезла.

Выяснилось, что у женщины были поддельные документы. По предварительным данным, она проработала кассиршей две недели и за это время присвоила почти полтора миллиона рублей. О происшествии сообщает телеканал РЕН-ТВ. На данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Каким образом преступнице удалось устроиться на работу по фальшивым документам, а также обстоятельства совершения преступления остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники вневедомственной охраны задержали двух петербуржцев, регулярно совершавших кражи в торговом центре на проспекте Энгельса. Они успели вынести из ТЦ дорогостоящую обувь и смартфоны.