Волонтеры получили 299 обращений от петербуржцев за сутки

Волонтеры получили 299 обращений от петербуржцев за сутки
Волонтеры теперь ездят на электросамокатах. Фото: unsplash.com

За минувшие сутки волонтерам поступило почти 300 обращений от жителей Северной столицы.

Обо всем стало известно сегодня, 22 апреля. Так, 299 горожан обратились к добровольцам за оказанием помощи.

Как сообщил оперштаб «Петербург против коронавируса», в общей сложности с конца марта петербургские волонтеры выполнили более 9 тыс. заявок. Всего с 27 марта на портале #мывместе зарегистрировались 3,5 петербуржцев, желающих помочь городу.

Аккредитацию и обучение уже прошли 2,3 тыс. человек. Всех добровольцев обеспечивают средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге пик новой инфекции Covid-19 ожидают на майские праздники. В начале следующего месяца прогнозируется до +15-20 градусов днем и +6-11 градусов по ночам. Иммунолог выразила надежду, что летом вирус отпустит.

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