В Петербурге пик коронавируса ожидают на майские праздники

В Петербурге пик коронавируса ожидают на майские праздники
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Иммунолог Зоя Скорпилева прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в Северной столице, а также рассказала, что ждать горожанам на майских праздниках.

По словам кандидата медицинских наук, две-три недели идет подъем, потом устанавливается плато, а затем спад, такой результат показывают другие страны. Она также выразила надежду, что летом вирус отпустит.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Скорпилева отметила, что всплеск инфицирования вирусом Covid-19 может произойти уже в начале мая.

Согласно данным Гидрометцентра, в городе на Неве прогнозируется обычная для мая температура. Жителям обещают +15-20 градусов днем и +6-11 градусов по ночам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гребень антициклона принесет в Петербург тепло в среду. Горожан ждет переменная облачность, день пройдет без осадков.

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