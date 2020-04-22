Гребень антициклона принесет в Петербург тепло 22 апреля

День будет теплым. Фото: pixabay

День будет теплым. Фото: pixabay

Погода в Петербурге продолжает находиться под влияние гребня антициклона, радуя петербуржцев теплом.

Прогноз погоды на среду, 22 апреля дал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своем Facebook-аккаунте. Погоду в Северной столице продолжит формировать гребень антициклона.

Сегодня петербуржцев ждет переменная облачность, день пройдет без осадков. Синоптик отметил, что температурный режим немного превысит климатическую норму.

Так, 22 апреля температура воздуха за окном прогреется до +10-12 градусов, а в Ленобласти до +8-13 градусов. Северный ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферно давление будет снижаться в течение дня.

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