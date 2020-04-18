Жителям России пообещали теплый май

В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура. Фото: pixabay

В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура. Фото: pixabay

В Гидрометцентре сообщили, что последний месяц весны в этом году выдастся теплым. В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, ожидается, что температура воздуха поднимется выше климатической нормы в столичном регионе, Татарстане, Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

В Петербурге, Псковской и Новгородской областях прогнозируется +15-20 градусов днем и +6-11 градусов по ночам. Такую же погоду могут ждать жители центральной части страны.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки в европейской части России будут выпадать в пределах нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте синоптики обещали жаркую весну и лето в Петербурге. С апреля по август в Северной столице температура воздуха ожидается выше средних значений.