Синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге

Синоптики подчеркивают, что это лишь предварительный прогноз. Фото: pixabay.com

Синоптики подчеркивают, что это лишь предварительный прогноз. Фото: pixabay.com

В это сложное время метеорологи радуют жителей Северной столицы оптимистичными прогнозами на весеннюю и летнюю погоду, предрекая солнечные и теплые дни.

После аномально теплой зимы многие горожане готовятся к холодному лету, но, похоже, можно выдохнуть. Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра, с апреля по август в Северной столице температура воздуха ожидается выше средних значений.

В целом по Северо-Западному федеральному округу превышение средних значений ожидается в апреле и мае. Однако как раз в этом месяце в Петербурге не стоит ждать необыкновенного тепла. В течение лета погода порадует петербуржцев солнцем и небольшим, возможно, даже дефицитным количеством осадков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидаются поистине зимние морозы. В понедельник может похолодать до -14 градусов.