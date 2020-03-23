В Ленобласти ожидается похолодание до минус 14 градусов

В Ленобласти ожидается похолодание до минус 14 градусов
На дорогах возможна гололедица. Фото: pixabay

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с морозов. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 марта, похолодает до минус 14 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура опустится до минус 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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