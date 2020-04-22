В Петербурге в марте необъяснимо выросло число больных пневмонией

Число заболевших внебольничной пневмонией в Северной столице за год выросло на тысячу человек. Рост отмечается в марте.

Так, в прошлом месяце было выявлено 2 716 случаев заболевания, а в марте минувшего года заболели 1 778 человек.

Как сообщила пресс-служба комитете здравоохранения города, февральская картина выглядит менее серьезно. В феврале 2020 года было 1 777 пациентов с внебольничной пневмонией, а в том же месяце прошлого года — 1 830 человек.

Связан ли такой рост заболеваемости с коронавирусной инфекцией нового типа, на данный момент не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дате старта массовых тестов на антитела к новой инфекции Covid-19 в России. В настоящее время ученые разрабатывают экспресс-тесты на определение антител к инфекции, который покажет результат за 10-15 минут.