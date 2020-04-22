Названа дата старта массовых тестов на антитела к коронавирусу в России

Начать тестировать россиян могут уже в мае. Фото: mosgorzdrav.ru

Начать тестировать россиян могут уже в мае. Фото: mosgorzdrav.ru

Российские частные лаборатории готовятся к старту анализов на антитела к новому коронавирусу, которые сможет сдать любой желающий.

Как сообщают «Известия», частные лаборатории рассчитывают, что смогут предоставить возможность россиянам сдать тесты уже в мае. Часть таких лабораторий и организаций, занимающихся созданием тестов на антитела, заявили, что скоро обратятся в Росздравнадзор для начала регистрации.

В Казанском федеральном университете надеются, что первый лабораторный образец теста ИФА удастся получить в конце недели.

Кроме того, сейчас ученые разрабатывают экспресс-тесты на определение антител к инфекции, который покажет результат за 10-15 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали об источнике коронавируса. Эксперты считают, что вирус животного происхождения – об этом свидетельствуют результаты исследования.