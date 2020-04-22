Станция метро «Площадь Ленина» не признана объектом культурного наследия

В список памятников, станцию городской подземки, отказался включать Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Постановление об этом появилось на сайте ведомства сегодня, 22 апреля.

В течение определенного времени работники Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости проводили исследования на предмет наличия культурной ценности у станции метрополитена. К сожалению, выявить хоть какую-то значимость не удалось.

В связи с этим, «Площадь Ленина» покинет перечень объектов, у которых имеются признаки памятников архитектуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП пытается через суд восстановить уничтоженные балконы Дома Голландской церкви. Сам инцидент произошел еще в январе 2020 года. Балконы демонтировал «Жилкомсервис».